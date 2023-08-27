أحمد العامري: منجزات بارزة

الشارقة (الاتحاد)

قال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «في يومها، نتوجه للمرأة الإماراتية بالتحية والتقدير لكل ما حققته من منجزات بارزة على امتداد تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد أثبتت المرأة الإماراتية صوابية ودقة مقولة (تقاس المجتمعات بمكانة المرأة) لأن كل تقدم تحققه المرأة يعني أن هناك تقدماً شاملاً على كافة المستويات، وبشكل خاص مستويات الثقافة من نشر وأدب وشعر وفنون ومسرح، وعندما تذكر الثقافة تحضر المبدعات الإماراتيات اللواتي ساهمن في تشكيل المشهد الثقافي المحلي ورسخن مكانته العالمية بمشاركاتهن وإبداعاتهن».

وأضاف: «تؤمن هيئة الشارقة للكتاب بدور المرأة كشريك أساسي في تطوير المجتمعات وصناعة الحضارات، وتقدّر عالياً إسهاماتها اللامحدودة في قطاع النشر والصناعات الإبداعية، وقد واكبت الهيئة هذا التميز الذي حققته المرأة الإماراتية عبر تقديم كافة أوجه الدعم لها، بما يرسخ حضورها المؤثر الذي عزّزت من خلاله ملامح المشهد الإبداعي والثقافي في دولة الإمارات، وأصبحت بذلك خير سفيرة لبلادها في أهم المنصات والمنابر الثقافية».