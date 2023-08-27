«خليفة الإنسانية»: شريك أساسي

أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحتفل في الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام بـ«يوم المرأة الإماراتية» تقديراً وتكريماً من قيادتنا الرشيدة لأهمية دور المرأة الإماراتية في مسيرة البناء والتطوير في كل المجالات. وأضاف الخوري أن مشاركة المرأة في مجال العمل الإنساني داخل وخارج الدولة أصبح مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن ومواطنة، ويوما بعد آخر تثبت كفاءتها وتميزها في كل ما تولته من مهام وأوكل إليها من مسؤوليات من خلال حضورها القوي والفاعل في خدمة وطنها. وأكد الخوري أن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءة عالية في خدمة وطنها وتوليها المناصب الوزارية في الحكومة الاتحادية، والمؤسسات الوطنية وفي قطاعات الطب والهندسة والتكنولوجيا وغيرها الكثير.