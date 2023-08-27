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علي بن تميم: ملهمة للأجيال

علي بن تميم: ملهمة للأجيال
28 أغسطس 2023 03:40

أبوظبي (وام)

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قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «نحتفي كلّ عام من خلال يوم المرأة الإماراتية بمنجزات استثنائية تسطّرها بنت الإمارات، ونجاحات مثمرة تثبت من خلالها أنها لطالما كانت أهلاً للثقة الكبيرة التي منحتها إياها القيادة الحكيمة لدولتنا التي حرصت منذ تأسيسها وحتى اليوم على توفير كل سُبل الدعم وجميع الفرص للمرأة الإماراتية مع تحقيق التوازن الأمثل بين الجنسين.
ونوجه هنا الشكر الكبير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على دعم سموها الدائم والمستمر لتمكين المرأة الإماراتية في كل المجالات والمساهمة في تحقيق طموحاتها وتطلعاتها».
وأضاف: «نوجه أسمى التهاني إلى جميع نساء الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يُبرز الإسهامات الرائدة والمتميزة لها في بناء وتطوير جميع القطاعات في المجتمع، والدور الكبير الذي تؤديه في صياغة المستقبل، حتى أصبحت رمزاً للإلهام والتفاني، مما قادها إلى إثبات نفسها بجدارة كرائدة ومبدعة في كل مجال تخوضه، كما أثبتت حضورها في مختلف المحافل المحلية والدولية، ونتمنى لها مزيداً من التفوق والعطاء».

علي بن تميم
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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