نورة السويدي: تجربة ريادية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام، تحت شعار «نتشارك للغد»، يحظى بمكانة خاصة في دولة الإمارات. وأوضحت: «نحتفي بتجربة إماراتية ريادية، لفتت أنظار العالم إليها في مجال دعم وتمكين المرأة، بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة التي حرصت منذ قيام الاتحاد على دعم المرأة ومساندتها وتأييدها بقوة». وأشارت: «هذا الدعم والاهتمام كان لهما أكبر الأثر في احتلالها الصدارة بجدارة، وفي الوقت ذاته كانت ابنة الإمارات أهلاً لهذه الثقة فعملت بكل إخلاص وجهد، لدفع مسيرة التنمية، حتى أصبحت شريكاً مؤثراً في مسيرة البناء المستدام لمؤسسات الدولة». وأضافت: «في هذه المناسبة العزيزة، نجدد العهد والوعد بأن يواصل اتحاد الإمارات لرياضة المرأة في ظل رؤية القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، العمل المخلص والجاد للحافظ على المكتسبات والإنجازات الوطنية، لإبراز أفضل الأساليب الداعمة لملف رياضة المرأة، بما يحقق ما تصبو إليه المرأة الإماراتية، في ظل تعاون الاتحاد الحثيث مع جميع الجهات والمؤسسات والاتحادات الرياضية داخل الدولة وخارجها».