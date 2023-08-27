ناصر النعيمي: شريك مسيرة الحداثة

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور ناصر حميد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالإنابة: «نحتفي في يوم المرأة الإماراتية بإنجازات ابنة الإمارات وإسهاماتها الفاعلة ودورها المحوري في بناء مستقبلٍ أفضل لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وذلك بصفتها شريكاً أساسياً في تقدم مسيرة الحداثة والنمو والازدهار التي رسخت مكانة الدولة في مصاف الريادة العالمية». وأضاف النعيمي: «نفخر في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بكوادرنا النسائية الإماراتية، مثمنين جهودهن في دعم مسيرة المركز، ومؤكدين التزامنا بمواصلة العمل على تمكينهن، وذلك بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، التي لطالما ركزت على دعم المرأة الإماراتية لتكون عنصراً أساسياً في مسيرة الريادة والحداثة للدولة».