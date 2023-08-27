الإثنين 28 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد الفلاحي: دور حيوي في العمل الإنساني

محمد الفلاحي: دور حيوي في العمل الإنساني
28 أغسطس 2023 03:40

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: نحتفي ونحتفل بيوم المرأة الإماراتية.. شريكة المسيرة
خليفة بن طحنون: الإمارات تؤمن بأهمية دور المرأة

أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن المرأة الإماراتية تواصل مسيرة العطاء والنجاح لكونها شريكاً أساسياً في تحقيق إنجازات الوطن وترسيخ أسس رفعته وتقدمه في مختلف المجالات، لاسيما في مجال العمل الإنساني، مسترشدة بالنهج الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وقال -في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية- إنه بفضل الدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة التي هيأت البيئة الداعمة ووفرت كافة المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها المهم، استطاعت المرأة الإماراتية أن تثبت للعالم قدرتها وكفاءتها الاستثنائيين، وأنها عنصر فعال في دعم مسيرة التقدم والازدهار في الدولة.
وتوجه الفلاحي بالتهنئة والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مؤكداً دور سموها في تحفيز المرأة الإماراتية لتسطر أروع قصص النجاح والإنجاز في العديد من المجالات.

محمد الفلاحي
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
الصين تعفي المسافرين الوافدين من اختبار كورونا
اليوم 11:51
«المعاشات»
الإمارات
"المعاشات" تطلق حملة تحديث بيانات أصحاب الأعمال
اليوم 11:34
لامال «صاروخ برشلوني» في سماء «كتالونيا»!
الرياضي
لامال «صاروخ برشلوني» في سماء «كتالونيا»!
اليوم 11:33
«ختامها عرب» في «مونديال القوى»
الرياضي
«ختامها عرب» في «مونديال القوى»
اليوم 11:31
سارة المزروعي، أول كابتن قطار إماراتية
الإمارات
أول كابتن قطار إماراتية.. نموذج مُلهم
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©