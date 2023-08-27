محمد الهاملي: مكتسبات كثيرة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، على أن ما حظيت به المرأة الإماراتية من رعاية وعناية من (نصير المرأة) المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما تجده حالياً من دعم وتشجيع من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مكنتها من تحقيق مكتسبات كثيرة جعلتها متميزة في بذلها وعطائها، ومؤثرة في محيطها المحلي والإقليمي والدولي. وأضاف رئيس مجلس الأمناء: «استلهمت المرأة في الإمارات دورها الريادي والقيادي في المجتمع من توجيهات ورؤى وأفكار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، التي لم تدخر وسعاً في سبيل تمكين المرأة، وقدمت لها مختلف وسائل الدعم للاضطلاع بدورها في هذا الصدد على الوجه الأفضل».

وقال إن اختيار شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام «نتشارك للغد»، يأتي منسجماً مع شعار عام الاستدامة الإماراتي «اليوم للغد»، ما يؤكد دور المرأة في تعزيز الأهداف العليا التي تسعى قيادة الدولة الرشيدة لتحقيقها.