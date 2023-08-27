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محمد السويدي: نموذج ملهم

محمد السويدي: نموذج ملهم
28 أغسطس 2023 03:40

أبوظبي (الاتحاد)

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قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يجسد أهمية دورها التاريخي في مسيرة نهضة دولة الإمارات، وهي مناسبة نكرم فيها إنجازات نوعية ومساهمات مهمة قدمتها ابنة الإمارات في مختلف المجالات». وأشار إلى أن إيمان قيادتنا الرشيدة بقدرات المرأة الإماراتية والدعم اللامحدود الذي حظيت به من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)ّ، ساهم في تمكين المرأة وتبوئها أعلى المناصب القيادية».
وأضاف: «تتبنى دولة الإمارات نهجاً فريداً عزز من مكانة المرأة في المجتمع، ووفر لها فرصاً متساوية تدعم تقدمها، حيث شكلت شراكة المرأة للرجل نموذجاً ملهماً في التكامل والعمل والإبداع لتكون بذلك شريكاً أساسياً وفاعلاً في استدامة التنمية محلياً وعالمياً». وأشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يعمل على تمكين المرأة، حيث سخر لها كافة الإمكانيات الداعمة لنجاحها، كما وفر لها بيئة عمل مثالية تساهم في تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية، لنتشارك جميعاً في بناء مستقبل أكثر استدامة لأجيال الغد.

محمد السويدي
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
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