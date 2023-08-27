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خالد محمد بالعمى: مسيرة حافلة بالإنجازات

خالد محمد بالعمى: مسيرة حافلة بالإنجازات
28 أغسطس 2023 03:40

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن مسيرة المرأة الإماراتية حافلة بالإنجازات والطموحات الواعدة في القطاع المالي. وقال معاليه، في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «نفخر في دولة الإمارات بالإنجازات النوعية التي حققتها المرأة الإماراتية، والتي باتت تحظى بمكانة مرموقة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة والدعم اللامحدود لها، والجهود الهادفة إلى تمكينها من تعزيز دورها ومساهمتها الكبيرة في مسيرة النهضة والتطور على كافة الأصعدة محلياً وعالمياً». وأضاف معاليه: بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نُثمن جهود «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وحرصها الدائم على تمكين وإلهام المرأة الإماراتية لتشارك بفاعلية في المجالات كافة وتعزز دورها العظيم في بناء أجيال المستقبل.

خالد محمد بالعمى
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