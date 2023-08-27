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خليفة الظاهري: إلهام لنساء العالم

خليفة الظاهري: إلهام لنساء العالم
28 أغسطس 2023 03:40

أبوظبي (الاتحاد)

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 أكد الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن المرأة الإماراتية أصبحت مصدر إلهام للعديد من نساء العالم، بفضل مكانتها العلمية والثقافية والمجتمعية، ومبادراتها الرائدة في خدمة مجتمعاتها المحلية والإقليمية والدولية. وقال إن الإمارات اهتمت مبكراً بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، وذلك بفضل جهود القيادة الرشيدة التي وضعت المرأة الإماراتية على رأس سلم أولوياتها، وعززت قدراتها من أجل مستقبل أفضل لها ولأسرتها، وسخرت كل الإمكانيات لتشق طريقها في الحياة بكفاءة عالية واقتدار. 
وأضاف «إن ما حظيت به المرأة في الدولة من رعاية وعناية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما تجده من دعم وتشجيع من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضعها في مكانة متقدمة بين رصيفاتها في الدول الأخرى». وأكد الظاهري، في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي تحتفل به الدولة هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد»، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية» «أم الإمارات»، تعتبر قدوة في مساندة قضايا المرأة بصورة عامة، وملهمة لنساء الإمارات في تبني المبادرات التي تعزز دورهن في المجالات كافة.

خليفة الظاهري
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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