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«زايد العليا»: نموذج متفرد

«زايد العليا»: نموذج متفرد
28 أغسطس 2023 03:40

أبوظبي (الاتحاد)

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 قال عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن دولة الإمارات صاحبة نموذج متفرد ومن أفضل الدول على المستوى العالمي في دعم المرأة وتمكينها، وتحرص مؤسسات الدولة المختلفة انطلاقاً من هذا النهج على توفير كل المقومات التي تقود المرأة إلى التميز والنجاح، وإن دعم الإمارات لأصحاب الهمم منذ مراحل مبكرة ورعاية الأسرة جميعها من العوامل التي ساعدتها على المضي قدماً في مسيرتها الناجحة، حيث تعد المرأة الإماراتية من أصحاب الهمم جزءاً لا يتجزأ من مسيرة تمكين المرأة في وطن التسامح الذي آمن بدورها كركيزة أساسية في التنمية والتقدم، فكفل لها جميع الحقوق ووفر لها أشكال الدعم والرعاية، فكان التميز حليفها في شتى ميادين العمل.
وأضاف «يأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار (نتشارك للغد)، ليؤكد على ما يتطلبه تحقيق الاستدامة من تعاون جهود الجميع لتعزيز دور المرأة الإماراتية بصفتها شريكاً استراتيجياً في بناء جسور الاستدامة، بفضل أدوارها التنموية المتعددة سواءً من خلال منظومة الأسرة عبر غرسها لسلوكيات وثقافة الاستدامة باعتبارها المرجعية والقدوة لأفراد أسرتها، أو من خلال المنظومة المهنية والمجتمعية عبر تبوئها مناصب قيادية في مجالات البيئة والاستدامة ومشاركتها الفعالة في المبادرات المجتمعية في هذا المجال».

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