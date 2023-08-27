نوال الحوسني: المرأة الإماراتية شريك فاعل في الاستدامة

أبوظبي (وام)

أكدت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، أن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم نموذجاً رائداً للكثير من نساء العالم، وشريكاً فاعلاً في بناء جسور الاستدامة من خلال أدوارها التنموية المختلفة، وذلك بفضل دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجهودها المتواصلة لتمكين المرأة في مختلف المجالات. وقالت الحوسني: «نستذكر في هذا اليوم بفخر مسيرة نساء الإمارات الرائدات منذ قيام الاتحاد تحت راية القيادة الرشيدة التي وفرت لهن كل عوامل التمكين والدعم لتسير المرأة الإماراتية بخطى ثابتة، تواصل خلالها كتابة قصص نجاح ملهمة في قطاعات العلوم، والابتكار، والتكنولوجيا، والاستدامة وغيرها». وأضافت: «إن يوم المرأة الإماراتية يبقى مناسبة وطنية استثنائية، يتم فيها رصد الإنجازات التي حققتها المرأة، في جميع المجالات خاصة على صعيد دعم جهود مكافحة التغير المناخي سواء على الصعيدين المحلي أو العالمي، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتصميم مستقبل أفضل للأجيال القادمة للخمسين عاماً المقبلة وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071».