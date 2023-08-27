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عبد الله المري: شريك فعال

عبد الله المري: شريك فعال
28 أغسطس 2023 03:39

دبي (الاتحاد)

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 رفعت القيادة العامة لشرطة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى (أم الإمارات) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإلى حرم سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وإلى كل امرأة، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف يوم 28 من شهر أغسطس كل عام.
وأضاف معاليه: «يأتي شعار هذا العام بعنوان (نتشارك للغد)، ونحن في القيادة العامة لشرطة دبي نواكب توجهات القيادة الرشيدة في تمكين المرأة، وترسيخ هذا التمكين بعمليات تطويرية تعزز جهودها في مختلف التخصصات، وبما يتماشى مع توجهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حين قال: (ستظل المرأة ركيزة رئيسية في صياغة مستقبل الإمارات). وما حققته شرطة دبي في قطاعاتها من إنجازات لدعم الأهداف التنموية المستدامة العالمية، كان ولا يزال للمرأة الإماراتية دور محوري في تحقيق تلك المُنجزات، وشراكة فعالة في البرامج الطموحة والتطلعات المستقبلية لدولة الإمارات».

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