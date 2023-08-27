محمد النيادي: شريك في نهضة الوطن وتقدمه

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أن المرأة الإماراتية، تحظى برعاية كاملة من القيادة الرشيدة وبدعم مستمر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، حتى وصلت إلى مراتب متقدمة في المجالات كافة، وتقلدت أرفع المناصب في الدولة، فكانت جديرة بالثقة التي أولتها إياها القيادة الحكيمة.

وأضاف في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «إن المرأة الإماراتية شريك لأخيها الرجل في نهضة الدولة وتقدمها وازدهارها، حيث وضعت بصمتها في مسيرة التطور والتنمية، وأصبحت بفضل ما تمتلكه من كفاءات كبيرة مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا، وهي اليوم تدخل التاريخ من أوسع أبوابه بفضل الدعم المقدم لها وحضورها القوي والفاعل في خدمة الوطن، وبذلها الغالي والنفيس لرفعة الإمارات وازدهارها».

وتابع: «في هذه المناسبة الغالية علينا جميعا، نهنئ كل إماراتية على مساحة وطننا، ونعبر عن فخرنا واعتزازنا بما تقدمه للإمارات في سبيل نهضتها وتطورها».