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مقصود كروز: فخر العطاء وريادة الأداء

مقصود كروز: فخر العطاء وريادة الأداء
28 أغسطس 2023 03:39

أبوظبي (وام) 

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أكد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن القيادة الرشيدة حرصت على دعم وتمكين المرأة، وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.  وقال بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «تحتفي دولتنا المتحضرة بمنجزات المرأة الإماراتية التي جسدت فخر العطاء وريادة الأداء في سبيل رفعة الوطن ومجده المستحق، معتزين برؤية قيادتنا الملهمة في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها وإطلاق إمكانياتها في مختلف ميادين الشرف والواجب بكل الاقتدار».
 واختتم: «نهنئ كل امرأة إماراتية بما أنجزت، ونتطلع معهن إلى المزيد من التنمية والتقدم نحو صناعة مستقبل واعد من الخير والرفاه والإزدهار».

مقصود كروز
المرأة الإماراتية
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