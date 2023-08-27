سلطان المنصوري: قصص نجاح

دبي (الاتحاد)

هنّأ معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي المرأة الإماراتية في يومها الذي استحقته بجدارة، وقال: «في يوم المرأة الإماراتية أتقدم من قيادتنا الحكيمة ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) بأطيب التهاني بهذه المناسبة التي نحتفل بها ببنات زايد اللاتي ملأن مجالات العمل قصص نجاح لا مثيل لها، وبذلك استحققن أن يكون لهن يوم خاص يُضاف ليوم المرأة العالمي لنقول للعالم أن المواطنات فريدات بإنجازاتهن ولذلك كرمتهن سمو أم الإمارات بيوم المرأة الإماراتي».

وأضاف: «كل عام والمرأة الإماراتية بألف خير، وإن شعار الاحتفال بيوم المرأة الذي نرفعه هذا العام وهو (نتشارك للغد) يجسّد واقع الحال في دولتنا اليوم، فالمرأة شريكة في كافة القطاعات وخاصة الاستراتيجية منها وبصمتها واضحة فيها، وهو ما نلمسه نحن في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي حيث غالبية فريق المجلس من المواطنات المتميزات.