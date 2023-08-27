محمد المر: مثال للقوة والإرادة

دبي (الاتحاد)

قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد: «إنَّ المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء المجتمع الإماراتي ورمزٌ للقوة والإبداع، تُسطِّرُ يومها هذا بفخر وعزّة، ويمثل اليوم مناسبة متجددة للاحتفاء بدور المرأة الإماراتية الحيوي والفعّال والمؤثر في تطور ونمو مجتمعنا وبناء مستقبل الأجيال القادمة، فهي تشكل مثالًا للقوة والإرادة والتميز في مسيرة التقدم والازدهار الوطني وتحقيق الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية في جميع المجالات والقطاعات، ومصدر إلهام للعالم أجمع لتثبت أنه لا شيء مستحيل إذا كانت المرأة تؤمن بنفسها وبقدراتها».

وتابع معاليه: «نؤمن في مكتبة محمد بن راشد بأنَّ المرأة الإماراتية شريك أساسي في بناء وتنمية الوطن، حيث وضعنا استراتيجية مرنة لتوفير بيئة محفزة للجميع، واليوم وبفضل هذه الرؤية وصلت نسبة الكفاءات النسائية في مؤسستنا إلى أكثر من 63%»، مضيفًا: «في يوم المرأة الإماراتية نجدد التزامنا بدعم وتمكين المرأة الإماراتية وتقديم كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز دورها المؤثر والمبدع في رحلة الخمسين عاماً المقبلة ورؤية (نحن الإمارات 2031)، من خلال توفير بيئة محفزة للتعلم والابتكار، بما يتماشى مع رؤيتنا واستراتيجيتنا المستدامة لتوفير الفرص للمرأة الإماراتية، وبما يضمن تحقيق طموحاتها وتغلبها على التحديات».