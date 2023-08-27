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الإمارات

ناعمة المنصوري: تعيش أزهى عصورها

ناعمة المنصوري: تعيش أزهى عصورها
28 أغسطس 2023 03:39

أبوظبي (الاتحاد)

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قالت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي: «إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية تجسد إيمان القيادة الرشيدة بإمكانات ابنة الإمارات وقدرتها على تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات كونها تمثل ركيزة أساسية في مسيرة الإمارات الحضارية والإنسانية والتنموية.
وأضافت: «إن الاحتفال هذا العام بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار (نتشارك للغد) يجسد الدور الكبير لابنة الإمارات في بناء الوطن وصناعة المستقبل والوقوف إلى جانب أخيها الرجل لمواصلة مسيرة الإنجازات والتقدم والتطور التي تشهدها الدولة».
وقالت: «إن المرأة الإماراتية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، تعيش أزهى عصورها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً كصانعة ومساهمة في استشراق المستقبل، ورفع راية الوطن شامخة خفاقة بالعديد من الإنجازات الحضارية لكونها تمثل جزءاً أصيلاً من مسيرة الوطن المظفرة، وهو ما جسدته المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات، لاسيما التوازن بين الجنسين».

ناعمة المنصوري
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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