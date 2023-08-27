جمال بن حويرب: إسهامات معرفية

دبي (الاتحاد)



قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: نحتفي بيوم المرأة الإماراتية تقديراً لدورها المحوري في نماء الوطن وتقدمه، وتعبيراً عن فخرنا بالإسهامات العظيمة للكوادر النسائية الوطنية في دفع عجلة تطور مُختلف القطاعات، وفي مقدمتها المعرفة والعلم والتعليم والعمل الحكومي وريادة الأعمال والرعاية الصحية والطيران والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء. وتحمل هذه المناسبة رمزيةً خاصة، فلطالما شكَّلت المرأة الإماراتية أنموذجاً في العزيمة والطموح، وركيزةً رئيسية ضمن الاستراتيجيات الرامية لترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود لقيادتنا الرشيدة. وفي هذه المناسبة، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، الداعم الأول لتمكين المرأة. ونتوجه في هذا اليوم بالتحية للمرأة الإماراتية، ونخص بالذكر الكوادر والكفاءات النسائية في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تقديراً لبصمتها المؤثِّرة وإسهاماتها المتميزة في المشهد المعرفي، مجددين التزامنا بنهج تمكين المرأة وتعزيز حضورها باعتبارها قوةً دافعة لمسيرة نماء وطننا، وشريكاً أساسياً في رسم ملامح مستقبله.