«ألف للتعليم»: قدوة في التفاني

أبوظبي (الاتحاد)

قالت الدكتورة عائشة اليماحي، مستشارة مجلس إدارة «ألف للتعليم»: تحت شعار «نتشارك للغد» نحتفي اليوم بالعطاءات الجليلة والإسهامات المشهودة للكوادر النسائية الإماراتية، معربين عن فخرنا واعتزازنا بما حققته من إنجازاتٍ نوعية ولدورها المحوري في نماء وطننا ونهضته وتطور مجتمعنا وتقدمه. ولطالما شكَّلت المرأة الإماراتية قدوةً في التفاني والعزيمة، وتركت بصمةً مؤثرة في دفع عجلة تطور مُختلف القطاعات الحيوية، لاسيما قطاع التعليم والتكنولوجيا وريادة الأعمال. وأضافت أنه «في ظل الدعم اللامحدود والرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، تمضي المرأة الإماراتية قُدُماً في ترسيخ حضورها المتميز ودورها المؤثر في إعلاء شأن الوطن، مرتكزةً على إرادتها وطموحها، ومدعومةً ببيئةٍ تحفز تمكين الكوادر النسائية الوطنية وتعزز إشراكها، وفاءً لنهجٍ أرسى دعائمه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى أهميةً كبيرة لرفد المرأة بكافة سبل التمكين وضمان إكمالها لمسيرتها التعليمية». واختتمت تصريحها قائلة: «في هذه المناسبة، نتقدم في ألف للتعليم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، رائدة الحركة النسائية والداعم الأول لتعزيز حضور المرأة وتمكينها».