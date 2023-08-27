الإثنين 28 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«ألف للتعليم»: قدوة في التفاني

«ألف للتعليم»: قدوة في التفاني
28 أغسطس 2023 03:39

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: نحتفي ونحتفل بيوم المرأة الإماراتية.. شريكة المسيرة
خليفة بن طحنون: الإمارات تؤمن بأهمية دور المرأة

قالت الدكتورة عائشة اليماحي، مستشارة مجلس إدارة «ألف للتعليم»: تحت شعار «نتشارك للغد» نحتفي اليوم بالعطاءات الجليلة والإسهامات المشهودة للكوادر النسائية الإماراتية، معربين عن فخرنا واعتزازنا بما حققته من إنجازاتٍ نوعية ولدورها المحوري في نماء وطننا ونهضته وتطور مجتمعنا وتقدمه. ولطالما شكَّلت المرأة الإماراتية قدوةً في التفاني والعزيمة، وتركت بصمةً مؤثرة في دفع عجلة تطور مُختلف القطاعات الحيوية، لاسيما قطاع التعليم والتكنولوجيا وريادة الأعمال. وأضافت أنه «في ظل الدعم اللامحدود والرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، تمضي المرأة الإماراتية قُدُماً في ترسيخ حضورها المتميز ودورها المؤثر في إعلاء شأن الوطن، مرتكزةً على إرادتها وطموحها، ومدعومةً ببيئةٍ تحفز تمكين الكوادر النسائية الوطنية وتعزز إشراكها، وفاءً لنهجٍ أرسى دعائمه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى أهميةً كبيرة لرفد المرأة بكافة سبل التمكين وضمان إكمالها لمسيرتها التعليمية». واختتمت تصريحها قائلة: «في هذه المناسبة، نتقدم في ألف للتعليم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، رائدة الحركة النسائية والداعم الأول لتعزيز حضور المرأة وتمكينها».

ألف للتعليم
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
الصين تعفي المسافرين الوافدين من اختبار كورونا
اليوم 11:51
«المعاشات»
الإمارات
"المعاشات" تطلق حملة تحديث بيانات أصحاب الأعمال
اليوم 11:34
لامال «صاروخ برشلوني» في سماء «كتالونيا»!
الرياضي
لامال «صاروخ برشلوني» في سماء «كتالونيا»!
اليوم 11:33
«ختامها عرب» في «مونديال القوى»
الرياضي
«ختامها عرب» في «مونديال القوى»
اليوم 11:31
سارة المزروعي، أول كابتن قطار إماراتية
الإمارات
أول كابتن قطار إماراتية.. نموذج مُلهم
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©