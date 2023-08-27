إيمان المرزوقي: قصة نجاح

أبوظبي (الاتحاد)

قالت إيمان المرزوقي، رئيس شؤون الطلبة والخدمات العامة بالإنابة في مدرسة 42 أبوظبي للبرمجة: «نحتفي بالمرأة الإماراتية التي سطرت بإنجازاتها الاستثنائية ومثابرتها المتواصلة قصة نجاح عنوانها التميز والريادة، لتساهم في رفعة الوطن ونهضته، لا سيما في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي، وترسخ دورها في دفع عجلة التطور والازدهار وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد المعرفة المستدام الذي تضعه الدولة في مقدمة أولوياتها».

وأوضحت المرزوقي: «إن قصة نجاح ابنة الإمارات وإنجازاتها البناءة ما كانت لتتحقق دون دعم قيادتنا الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، التي فتحت لها آفاقاً واسعة وعملت على تمكينها في مختلف المجالات، لتسطر قصة نجاحها وتغدو أيقونة للتميز والازدهار».

وأضافت المرزوقي: «لدينا اليوم 86 طالبة إماراتية بنسبة 56.5% من مجموع الطلاب الإماراتيين في مدرسة 42 أبوظبي، ونواصل في 42 أبوظبي التزامنا بالعمل على توفير الفرص المتكافئة للنساء الإماراتيات لتعلم البرمجة واكتساب مهارات تقنية جديدة من شأنها تعزيز خبراتهن، وذلك عبر تقديم كافة الدعم لتمكين المرأة في القطاع الرقمي والتكنولوجي للمساهمة في دعم رؤية أبوظبي ومستهدفاتها الاستراتيجية».