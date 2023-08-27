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ابتسام البدواوي: تمكين وترسيخ

ابتسام البدواوي: تمكين وترسيخ
28 أغسطس 2023 03:39

دبي (الاتحاد)

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عبّرت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، عن فخرها وسعادتها بالنموذج الذي جسّدته المرأة الإماراتيّة في المشاركة الفاعلة بمختلف مراحل التنمية المستدامة التي تشهدها دولتنا في ظل قيادة حكيمة مهّدت لها الطريق نحو الريادة الإقليمية والعالمية. وقالت: «(روح المكان ومكان الروح) هو الوصف الأجمل والوسام الأرفع الذي منحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمرأة الإماراتيّة، في دلالة على المكانة المتقدمة التي تحظى بها بنات الإمارات على سلّم أولويات سموّه».
وأضافت البدواوي: «نحتفي بيوم المرأة الإماراتيّة الذي يحمل شعار (نتشارك للغد) بتوجيه من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لمواصلة تمكين وترسيخ المكانة التي وصلت إليها سيدات الإمارات في جميع المجالات، حيث تصدّرت دول العالم في مؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان لعامي 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية، وجاءت في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقرير البنك الدولي (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 و2022). إنّ ثقة كلٍّ من قيادتنا الرشيدة ومجتمعنا بنا لا يضاهيها مكان آخر».

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