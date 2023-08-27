«مجالس أبوظبي» تحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية

لمياء الهرمودي (أبوظبي)

نظمت «مجالس أبوظبي» بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة الملتقى السنوي الأول، تحت شعار «نتشارك للغد» وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، بهدف الاحتفاء بإنجازات ودور المرأة الإماراتية ومساهمتها الفعّالة في التطوير والتنمية، وعقدت الجلسة بمجلس الهواشم في أبوظبي.

تضمن الملتقى جلسة حوارية، وشاركت الضيفات الحضور إنجازاتهن الاستثنائية في مجالات متنوعة: الدكتورة عائشة المعمري، أول طبيبة إماراتية متخصصة في طب الطوارئ، وحاصلة على شهادات متعددة في مجالات الرعاية الصحية والإدارة، كما أنها متسلقة جبال وعداءة مسافات طويلة وكاتبة قصص قادمة، ورائدة الأعمال سارة الشروقي، وهي مؤثرة في مجال الاتصالات والتسويق وفي مجال الأعمال، فهي تدير شركات عدة في مجالات متعددة من التصميم الداخلي إلى شركات للاستشارات، ومهتمة بتطوير القيادات والشركات الناشئة، بالإضافة إلى الدكتورة مريم سليمان، مستشارة في مجال التحسين المستمر والتحول الرقمي، وأسست مركزاً للتدريب، وهي خبيرة في قيادة التحول الرقمي والتميز الحكومي، ورائدة أعمال متميزة، فضلا عن هدى المطروشي، وهي رائدة أعمال، وأول ميكانيكية سيارات إماراتية، تملك ورشة سيارات، وهي حاصلة على درجة الماجستير في الإدارة والقيادة.