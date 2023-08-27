الإماراتيات يشكلن 70% من المؤمّن عليهم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن أعداد الإماراتيات المسجّلات لدى الصندوق من القطاعين الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي، شهدت زيادة كبيرة على مدار العقدين الماضيين، إذ ارتفعت بنسبة 38% من إجمالي المؤمن عليهم منذ إنشاء الصندوق.

وأوضح الصندوق، في إحصائية رسمية أصدرها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن إجمالي عدد المواطنات المؤمّن عليهن لدى الصندوق، منذ إنشائه وحتى الآن، بلغ 51.686 مواطنة، بنسبة 49% من إجمالي عدد المواطنين المؤمّن عليهم في الإمارة، وذلك بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 11% عند تأسيس الصندوق عام 2000، مشيراً إلى أن 70% من المؤمن عليهم الجُدد الذين تم تسجيلهم لدى الصندوق خلال النصف الأول من العام الجاري (2023) من الإماراتيات.

وأكد سالم راشد النعيمي، العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد، أن المرأة الإماراتية حظيت بكل الاهتمام والدعم من القيادة الرشيدة، وتُوجت هذه الإنجازات والمكاسب بيوم للمرأة يكون رمزاً وهوية لكل إماراتية وفرصة للاعتزاز بإنجازاتها على الصعيدين المحلي والدولي.

من ناحيته، أكد خلف عبدالله رحمة الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد، أن المرأة الإماراتية رسّخت مكانتها المهنية والعملية بالنجاحات التي حققتها ولا زالت في ميادين العمل المختلفة، ومن خلال توليها العديد من المناصب التي كانت حكراً على الرجل في السابق.