محمد بن زايد ومحمد بن راشد: عام دراسي موفق وناجح

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أبناءه الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وأكد سموه أهمية الدور التربوي للمدرسة إلى جانب دورها التعليمي، وأن التعاون بين الجميع يضمن مخرجات تعليمية تخدم رؤيتنا التنموية التي تعتبر التعليم والتعلم المستمر أساس التقدم.

وقال سموه عبر منصة «x»: «أبارك لأبنائي الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، العام الدراسي الجديد، وأتمنى أن يكون عاماً موفقاً وناجحاً.. وأؤكد أهمية الدور التربوي للمدرسة إلى جانب دورها التعليمي.. التعاون بين الجميع يضمن مخرجات تعليمية تخدم رؤيتنا التنموية التي تعتبر التعليم والتعلم المستمر أساس التقدم».

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن روحاً جميلة من الإيجابية والحيوية ستبدأ تسري في وطننا بعودة مدارسنا.

ووجَّه سموه كلمة لأبنائه الطلبة تحثهم على الجد والاجتهاد لأن بهم يسمو الوطن وتعلو إنجازاته.

وقال سموه عبر منصة «x»: «يبدأ غداً العام الدراسي الجديد.. ويبدأ أكثر من مليون طالب رحلة تعليمهم السنوية.. وستبدأ روح جميلة من الإيجابية والحيوية تسري في وطننا بعودة مدارسنا».

وتابع سموه: «كلمتي للطلاب: بكم يسمو الوطن.. وعلى أوراق دفاتركم تسطرون أمجاده.. ومن مقاعد صفوفكم تعلو إنجازاته.. وعلى قدر أحلامكم يعظم مستقبله.. نتفاءل بكم ونرى فيكم القادم الأجمل لوطننا.. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم في عامكم الدراسي الجديد».

تستقبل 523 مدرسة حكومية اليوم الاثنين أكثر من 290 ألف طالب وطالبة و23 ألفاً و492 من الكوادر التعليمية والإدارية مع انطلاق أولى أيام العام الدراسي الجديد.

وبهذه المناسبة، هنأت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، جميع العاملين في الميدان التربوي ببدء العام الدراسي الجديد، متمنية لهم بداية متميزة لعام حافل بالإنجازات والتفوق، مؤكدة أهمية مواصلتهم للمسيرة التعليمية بجد وعزيمة ومثابرة لتحقيق طموحاتهم وتطلعات القيادة الرشيدة فيهم باعتبارهم رهان الدولة للمستقبل، مشيدة بالدور الكبير لأولياء الأمور باعتبارهم شريكاً رئيسياً في دعم الجهود المبذولة لاستدامة تطور قطاع التعليم الحكومي.

وأكدت معاليها، أن جميع فرق المؤسسة بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية بهدف تهيئة بيئة مدرسية مثالية ومتطورة لاستقبال الطلبة، مع توفير كافة الاستعدادات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ الخطط التربوية لهذا العام، مشددة على أن المؤسسة ستواصل جهودها للارتقاء بالمنظومة التعليمية لتحقيق تطلعات الدولة.

الميدان التربوي

وأكد المهندس محمد القاسم، المدير العام لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن المؤسسة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لانطلاق عام دراسي استثنائي، وقد تمّ تشكيل فرق عمل ولجان من المتخصصين لمتابعة سير العملية التعليمية وفق ما هو مخطط لها خلال أول أيام الدراسة. كما تمّ تنظيم برنامج الأنشطة والفعاليات التربوية للطلبة لمساعدتهم في الأيام الأولى للدراسة وتحفيزهم على تحقيق أهدافهم وشغفهم المعرفي لتلبية طموحاتهم خلال مسيرتهم التعليمية.

وأكد أهمية تكاتف أطراف الميدان التربوي وأداء كل منها دوره على أكمل وجه، والبناء على المكتسبات والإنجازات التي تم تحقيقها، بهدف استدامة العملية التطويرية لمنظومة التعليم الوطني، مشدداً على دور القيادات المدرسية والكوادر التربوية في تلبية كافة المتطلبات اللازمة لحصول الطلبة على تعليم ذي جودة عالية وتزويدهم بالمهارات المعرفية وصقل مواهبهم لإعدادهم للمستقبل، مهنئاً الطلبة والكوادر التربوية وأولياء الأمور بالعام الدراسي الجديد.

التدريب التطويري

بدورها، قالت حصة رشيد المديرة التنفيذية للقطاع المدرسي بالإنابة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إن المدارس الحكومية أنهت استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية المخصصة تتابع باستمرار جاهزية المدارس واحتياجاتها، فضلاً عن رصدها لسير العملية التعليمية خلال الأسبوع الأول، واتخاذ اللازم لضمان انطلاقة استثنائية خلال العام الدراسي.

وأوضحت أن العام الدراسي انطلق بالنسبة للهيئات الأكاديمية والتعليمية باستقبال أكثر من 23 ألفاً من المعلمين والقياديين والوظائف الداعمة، الذين أنهوا أسبوع التدريب التطويري. وتم خلال هذا التدريب المكثف تزويد المعلمين بأدوات ومهارات تمكّنهم من تضمين الحصص الدراسية بأنشطة تعليمية وتحفيزية تدمج الجانب الأكاديمي باللعب، بالإضافة إلى خطط إدارات المدارس لاستقبال الطلبة من خلال أنشطة مقنّنة تتناسب مع مختلف المراحل الدراسية.

ولفتت أن المؤسسة ماضية في برامجها التدريبية من خلال مجتمعات التعلم المهنية على مدار العام الدراسي، مفيدة بأنه تم التركيز على مؤتمر «كوب 28» الذي تنظمه الدولة في نوفمبر المقبل من خلال دورات مكثفة وفعاليات ومسابقات.

وحرصت إدارات مدارس حكومية على تفعيل قنواتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعممت من خلالها الجداول المدرسية ومواعيد بدء ونهاية اليوم الدراسي، وقوائم توزيع الطلبة على الصفوف والشُعَب وذلك لضمان سير العملية التعليمية بشكل منظم، إلى جانب وضع برامج مفتوحة لاستقبال الطلبة وأولياء أمورهم خلال اليوم الأول.

«تعليم»: برامج استقبال خاصة للطلبة

تنظم المدارس الحكومية ورياض الأطفال بدءاً من اليوم برامج استقبال خاصة لطلاب الروضة الأولى، وصفوف الأول، والخامس والتاسع، وأولياء أمورهم كونها تعتبر بداية مرحلة دراسية جديدة، فضلاً عن تخصيص يوم الجمعة يوماً مفتوحاً لأولياء الأمور.

ومنحت المؤسسة إدارات المدارس الصلاحية في تنظيم العودة التدريجية للطلبة بواقع مرحلتين دراسيتين في اليوم الواحد، من خلال تحديد الصفوف التي ستنتظم بالدراسة في اليوم الأول، والصفوف الأخرى التي ستليها في العودة خلال الأيام المقبلة.

وأكدت المؤسسة في «دليل فعاليات العودة للمدارس» الذي عممته على الإدارات المدرسية، على السماح لذوي الطلبة بالمشاركة في فعاليات العودة، وتخصيص فعاليات متنوعة ترفع جاهزية الطالب، ليكون برنامج تعارف يدعم توجهات مؤسسة الإمارات للتعليم وانطلاقة العام الدراسي.

فقد اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فعاليات العودة للمدارس الحكومية ورياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023-2024، خلال الفترة من 28 أغسطس لغاية الأول من سبتمبر المقبل، متضمنة نظام الحصص الدراسية ومواعيد حضور وانصراف الطلبة في جميع المراحل الدراسية.

كما حدد الدليل مواعيد حضور وانصراف الطلاب، محددة مواعيد رياض الأطفال من 8 حتى 11 صباحاً طوال أيام الأسبوع، والحلقة الأولى من الصف الأول حتى الرابع، في توقيتين: الأول يبدأ من 7:15 حتى 11:10 من الاثنين حتى الخميس ومن 7:15 حتى 11 صباحاً يوم الجمعة، والموعد الثاني من 8 صباحاً حتى 11:55 ظهراً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 11:45 ظهراً.

أما الحلقة الثانية والثانوية من الصف الخامس حتى الثاني عشر، فيبدأ دوام الطلبة الذكور من 7:15 صباحاً حتى 12 ظهراً من الاثنين حتى الخميس، ومن 7:15 صباحاً حتى 10:45 يوم الجمعة، في حين يبدأ دوام الإناث من 8 صباحاً حتى 12:45 بعد الظهر من الاثنين حتى الخميس، ويكون دوام الجمعة من 8 صباحاً حتى 11:30 ظهراً.

اختبارات وإجازات

ويتضمن التقويم المدرسي للعام الجديد الذي نشرته مؤسسة الإمارات للتعليم على موقعها الإلكتروني، مواعيد الاختبار المعياري للغة العربية بين 27 و29 أكتوبر المقبل، واختبار MAP Growth، في الفترة بين 25 سبتمبر حتى السادس من أكتوبر المقبل.

وسيعقد الاختبار التجريبي وامتحانات مواد المجموعة (ب) التطبيقية في الفترة بين 20 و24 نوفمبر المقبل، فيما ستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الفترة بين 24 و29 نوفمبر. وتُستأنف الامتحانات في 4 ديسمبر وتستمر لغاية 8 ديسمبر، يتخللها إجازة يومي الشهيد والوطني.

نهاية الفصل الأول

ستكون إجازة الطلبة بنهاية الفصل الأول من 11 إلى 29 ديسمبر، وإجازة الكادرين التعليمي والإداري من 18 إلى 29 من الشهر نفسه.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني بدوام الكوادر التعليمية والإدارية والفنية والطلبة في الثاني من يناير 2024، وسيكون تحليل نتائج الفصل الدراسي الأول وإصدارها في الفترة بين الثامن والـ12 من الشهر نفسه، وستُجرى الاختبارات التجريبية وامتحانات المجموعة (ب) في الفترة بين الرابع والثامن من مارس 2024، وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في الفترة بين 13 و22 من الشهر نفسه. وستبدأ إجازة الربيع للطلبة في الفترة من 25 مارس 2024 حتى 12 أبريل 2024، يتخللها إجازة نهاية الفصل الثاني للكوادر التعليمية والإدارية والفنية من 1 إلى 12 أبريل.

وينطلق الفصل الدراسي الثالث في 15 أبريل 2024، وسيكون تحليل نتائج امتحانات الفصل الثاني وإعلان النتائج في الفترة من 22 حتى 26 من الشهر نفسه. وتُجرى امتحانات مواد المجموعة (ب) والاختبار التجريبي في الفترة من 29 مايو 2024 لغاية الرابع من يونيو 2024، فيما تُجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث من 5 لغاية 14 يونيو.

وسيكون إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2023 - 2024 في الخامس من يوليو 2024، وستبدأ إجازة الصيف في 15 من الشهر نفسه.

كم يوماً سيدرس الطلبة في العام الدراسي الجديد؟

يداوم الطلبة في مدارسهم في العام الدراسي الجديد 185 يوماً، بواقع 73 يوماً في الفصل الدراسي الأول، و59 يوماً في الفصل الدراسي الثاني، و53 يوماً في الفصل الدراسي الثالث.

تبلغ عدد الأسابيع التعليمية وفقاً للتقويم المدرسي 38 أسبوعاً، تتوزّع على 15 أسبوعاً في الفصل الدراسي الأول، و12 أسبوعاً في الفصل الدراسي الثاني، و11 أسبوعاً في الفصل الدراسي الثالث.

التطوير المهني للمعلمين

تشارك الكوادر التعليمية في ثلاث خطط تدريبية خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024، بهدف تعزيز مهاراتهم ومواكبتهم للمستجدات في مجال طرق التعليم والتكنولوجيا المستخدمة فيها.

وبعد أن التحق المعلمون بأسبوع التدريب التخصصي من 21 لغاية 25 الجاري، سيستأنفون التدريب في المرحلة الثانية خلال الفترة الواقعة مبين 11 و15 ديسمبر، والمرحلة الثالثة بين 25 و29 مارس.