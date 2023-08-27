«حمدان بن راشد للعلوم» تنظّم لقاء تعريفياً

دبي (الاتحاد)

نظمّت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أمس، اللقاء التعريفي لطلاب الدفعة الخامسة من برنامج ماجستير التربية الابتكارية، بالتعاون مع كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار.

وتحدث في اللقاء الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام للمؤسسة، حيث استعرض أهداف البرنامج، وأهمية مخرجاته في دعم تميز الأداء التعليمي وتطوير المنظومة التدريسية.

وفي تعليقه عقب اللقاء، قال الدكتور خليفة السويدي «يسعدنا أن نلتقي مع طلبة الدفعة الخامسة من برنامج ماجستير التربية الابتكارية. وقد أثبت هذا البرنامج نجاحه في الدفعات السابقة ممن أكملوه وعددهم 40 خريجاً، حيث إنهم حققوا أهدافهم في تعزيز مسيرتهم المهنية التربوية». وأضاف أن مؤسسة حمدان حريصة على تمكين المنتسبين لهذا البرنامج من توسيع معارفهم وتعزيز ثقافة الابتكار لديهم ورفد البيئة التعليمية بكفاءات تربوية مؤهلة تساهم في دفع مسيرة التعليم لتواكب مستجدات التطور وتحديات التعليم، مؤكداً أن هذه المبادرة النوعية تمنح فرصة ممتازة لقيادات المؤسسات المدرسية والمعلمين والتربويين نحو تحقيق طموحاتهم وتأهيلهم أكاديمياً للوصول إلى أعلى الدرجات في مسيرتهم المهنية، ما يسهم في رفع كفاءة التعليم، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والمجتمع، وأشاد الأمين العام لمؤسسة حمدان بشراكة جامعة الإمارات ودورها الكبير في دعم المبادرات الأكاديمية، ومساندة الجهود الموجهة إلى تطوير التعليم، وتقدم بالتهاني لطلبة الدفعة الخامسة في برنامج ماجستير التربية الابتكارية، متمنياً لهم النجاح في مسيرتهم الدراسية والمهنية.

رفع مستوى الأداء

قدّم الدكتور أحمد الكعبي، الأستاذ المساعد في كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، نبذة عن البرنامج وأهدافه ومجالاته وخطته الدراسية. وقال إن البرنامج من شأنه أن يسهم في رفع مستوى الأداء والتفوق في مجال التعليم، حيث يشمل الماجستير المصمم باللغة العربية على مجالين هما مجال الابتكار في التدريس والمصمم لتلبية احتياجات المعلمين والتربويين المتميزين ومجال الابتكار في القيادة المدرسة والمصمم لمديري المدارس المتميزة، مضيفاً أن مدة الدراسة تبلغ 18 شهراً وحُدد له يومي العطلة الأسبوعية، حيث تجري الدراسة في مركز حمدان للموهبة والابتكار في دبي.

يُذكر أن برنامج ماجستير التربية الابتكارية هو ثمرة تعاون بين مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية وجامعة الإمارات العربية المتحدة، بدأ في عام 2018، حيث تقدم المؤسسة 10 منح في كل دفعة.