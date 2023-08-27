شرطة أبوظبي تكرم الدارسين والمبتعثين المتميزين

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت إدارة البعثات بقطاع الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي الطلبة الدارسين داخل الدولة والمبتعثين المتميزين ضمن مبادرة «معاً للتفوق وفرحتنا غير»، وذلك ضمن إنجازات فريق إسعاد العاملين والمبتعثين. وأكد العميد سالم محمد العفريت، مدير إدارة التدريب، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التواصل مع الطلبة الدارسين والمبتعثين، ومتابعة مسيرتهم التعليمية، وتشجيع المتميزين منهم، وحثهم على مواصلة التفوق والنجاح.

وكرم الطلبة المتميزين بتسليمهم شهادات شكر وتقدير وجوائز عينية، كما شكر المشرفين الأكاديميين على جهودهم في المتابعة والتواصل الدائمين مع الطلبة.

وأكد العقيد سالم الشريف زين سالم، نائب مدير إدارة البعثات، أن شرطة أبوظبي سخرت كافة الممكنات بكفاءة عالية، ليستشرف المستقبل ويصنع الحلول لتحدياته، وتقدم التسهيلات والدعم الكامل للدارسين والمبتعثين كافة في مختلف التخصصات، وتنظم الملتقيات التي تسهم في تواصل الدارسين وتكريم المتميزين منهم.

وأعرب الدارسون عن شكرهم لهذه المبادرات التي تؤكد اهتمام القيادة الشرطية بهم، وحرصها على تقديم أشكال الدعم والمساندة كافة لهم .