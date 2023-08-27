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باحثة إماراتية تحصل على درجة الدكتوراه من بريطانيا

الباحثة ثريا السالمي خلال التخرج (من المصدر)
28 أغسطس 2023 03:42

أبوظبي (الاتحاد)

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حصلت الباحثة الإماراتية المواطنة ثريا خليفة السالمي على درجة الدكتوراه في الفلسفة في التعليم من جامعة آبريستويث البريطانية، بعنوان: (رؤية المدرسين بشأن دمج نظام تعليم (ستريم) في المنهج الثانوي في دولة الإمارات العربية المتحدة). وأكد المشرفون على الدكتوراه أن هذه الرسالة المهنية المقدمة من الباحثة تقدم منهجاً مزدوجاً في دراسة الحالة حول رؤية المدرسين بشأن تطبيق تعليم منهج ستريم STREAM الذي يتكون من (العلوم - التكنولوجيا - القراءة والكتابة - الهندسة - الآداب والفنون - الرياضيات) في المرحلة الثانوية، حيث تتكون الدراسة من سبعة فصول تشمل المقدمة والتصور العام للبحث ومراجعة الأدبيات ذات العلاقة، مع التركيز على سياسة ومضمون التعليم في دولة الإمارات، ومنهجية البحث، ثم المناقشة والنتائج والتوصيات التي توصلت إليها، وكيف يمكن لهذا البحث أن يساهم في التطبيق والسياسة والأبحاث المستقبلية. وقالت الجامعة إن هذه الدراسة طرحت بعص الأسئلة المهمة بشأن السياسة التعليمية وتطبيقها بدولة الإمارات فيما يتعلق بنظام «ستريم»، وأكدت أن هذا البحث يعتبر مهماً ومثيراً للانتباه وجديراً بالقراءة، كما أنه يتطرق إلى التصدي إلى الموضوعات المعاصرة في التعليم، فيما يتعلق بالمبادرات الحديثة في هذا المجال حول العالم.  

 

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