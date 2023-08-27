33  جهة حكومية في دبي تقدم 79 فكرة مشروع

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن مشاركة 33 جهة حكومية بدبي قدمت 79 فكرة مشروع في المرحلة الثالثة لمبادرة «دبي 10X» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في يونيو الماضي بهدف تطوير منهجية فريدة لعمل الجهات الحكومية، وإحداث نقلة نوعية في فكر موظفي القطاع الحكومي، وجعل دبي أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل.وشهدت بعض المشاريع تعاوناً مميزاً بين ما يصل إلى 11 جهة تحقيقاً لمستهدفات مبادرة «دبي 10X» بتشجيع العمل الحكومي المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة بين فرق العمل الحكومية في تطوير وإطلاق المشاريع المستقبلية، فيما كانت بلدية دبي أكثر جهة حكومية تعاونت في تطوير أفكار المشاريع المشاركة في هذه المرحلة بإجمالي 16 مشروعاً.

وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن مبادرة «دبي 10X» انتقلت بمرحلتها الثالثة إلى محطة جديدة تدعم التعاون الحكومي المشترك، وتعزز دوره في مسيرة تصميم المستقبل بدبي، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل. وأكد عامر عبد الرؤوف مدير مبادرة «دبي 10X» أن المشاريع المشتركة في المرحلة الثالثة ركزت على الشراكة والتعاون في تطوير خدمات حكومية مبتكرة تواكب التغيرات وتستبقها، بما يسهم بترسيخ ريادة مدينة دبي كإحدى أفضل مدن العالم في تصميم مستقبل الحكومات.