مريم المهيري: السياسة الوطنية خطوة رائدة

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن السياسة الوطنية لتمكين المرأة التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، خطوة رائدة ترفع سقف طموحات المرأة الإماراتية وتعزز التوازن بين دورها الفعال في المجتمع وداخل أسرتها، مشيرة إلى أن السياسة ستعمل على تعزيز مساهمة المرأة في مسيرة الإمارات التنموية والجهود الوطنية الرامية إلى خلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وقالت معاليها: «تسطر السياسة الوطنية لتمكين المرأة عهداً جديداً لتلبية تطلعات المرأة وطموحاتها في رفد كل مجالات الحياة. ويأتي إطلاق السياسة في يوم المرأة الإماراتية - تلك المناسبة الوطنية العزيزة - بمثابة رسالة محبة واعتزاز وعرفان من القيادة الرشيدة بإنجازات «بنات زايد»، وبدورهن الهام والحيوي في التنمية. إن تمكين المرأة وتوجيه سبل الراعية لها هو إرث يمتد منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت القيادة الرشيدة على الدرب، والتي بفضلها تعيش المرأة الإماراتية أزهى عصورها، وتتطلع نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في كل المجالات».

وأضافت معاليها: «يأتي يوم المرأة الإماراتية هذا العام في توقيت متميز، مواكباً لعام الاستدامة واستعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 الذي نسعى لأن يكون أكثر مؤتمرات الأطراف شمولاً ومنبراً للجميع، بمن فيهم المرأة لإحداث تغيير ملموس في مواجهة العالم للتغير المناخي والانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى التنفيذ على أرض الواقع. وبالطبع، فإن بصمة المرأة الإماراتية ستكون حاضرة وبقوة خلال ما نمر به من حراك مناخي وبيئي عالمي».

وأشارت معاليها إلى أن توجيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، بإطلاق شعار «نتشارك للغد» على احتفالات يوم المرأة الإماراتية هذا العام، يعكس حكمة سموها وحرصها على إبراز دور المرأة الإماراتية في مسيرة الاستدامة التي تقودها دولة الإمارات، خاصة خلال عام الاستدامة وتنظيم مؤتمر الأطراف COP28، حيث تُشكل المرأة الإماراتية ثلثي الفريق القيادي وأكثر من 50 في المئة من الفريق الإداري للمؤتمر العالمي، وسيكون لجهود كوادرنا النسائية تأثير ممتد في مسيرة العالم نحو تحقيق الاستدامة البيئية وحماية كوكب الأرض».

واختتمت معاليها: «في يوم المرأة الإماراتية، أتوجه بالتهنئة لجميع أخواتي بنات الإمارات، ولدولتنا الحبيبة. كلنا ثقة بأن المرأة في مجتمعنا - وفي ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة - قادرة على تقديم المزيد من الجهد والنجاح في كل المجالات، ولا سيما الاستدامة. فبجانب كونها قيادية وملهمة، تستطيع المرأة أن تقود المجتمع في تبني سلوكيات إيجابية تساهم بقوة في مسيرتنا نحو التنمية المستدامة - ليس على أرض الإمارات فقط، بل العالم».

التوجهات الرئيسية للسياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031

وتضمنت التوجهات الرئيسية للسياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023- 2031، أولاً: بناء أسرة مترابطة متماسكة وداعمة لتعزيز دور المرأة في المجتمع، التي تفرعت منها 8 توجهات تشمل: «وضع برامج لتعزيز التماسك الأسري ودعم قيام المرأة بدورها في الأسرة، وضمان توافر والوصول إلى شبكات دعم مجتمعية للمرأة للتعامل مع التحديات ومتطلبات الحياة، وضمان توافر الخدمات الخاصة بمتطلبات الحياة بصورة موثوقة وآمنة وسهلة وتراعي خصوصية المرأة والأسرة، ودعم دور ومسؤوليات أولياء الأمور لأصحاب الهمم من المتعلمين من خلال تصميم مناهج وتجارب تعليمية مناسبة، وتعزيز الصحة النفسية للمرأة في مواجهة المتغيرات المجتمعية وتمكين حصولها على الخدمات العلاجية والاستشارية والتأهيلية النفسية، واستمرارية وتطوير وتقديم برامج الصحة الوقائية والعلاجية الخاصة بالمرأة التي تتناسب مع احتياجاتها الحالية والمتوقعة، وتطوير مرافق عامة وخاصة رياضية تتناسب مع اهتمامات المرأة في الرياضة وتمكين استخدامها بما يراعي احتياجات وخصوصية المرأة، وإنشاء مراكز لحماية المرأة والأطفال المعنفين وتطوير وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة من المراكز القائمة». فيما يتمثل التوجه الرئيسي الثاني في إدماج المرأة في سوق العمل والقطاعات المستقبلية بصورة متوازنة تراعي أدوارها واحتياجاتها، والذي تتفرع منه 4 توجهات هي: «زيادة فرص العمل القائمة على أنظمة عمل تتواءم مع الأدوار المختلفة للمرأة، وتطوير وتطبيق أنظمة ومعايير وممارسات استرشادية لبيئة العمل المثالية للمرأة، وضمان تفعيلها وتشجيع سوق العمل على تبنيها ودعم تأسيس المرأة مشاريع مبتكرة ضمن القطاعات المستقبلية واستدامة تلك المشاريع بما يتناسب مع طبيعة التحديات التي تواجهها في سوق العمل ودورها الحالي، وبناء ثقافة مجتمعية تثق بإمكانيات المرأة وتدعمها وتمكنها للقيام بدورها السياسي والاقتصادي».

أما التوجه الرئيس الثالث فهو تطوير القدرات وتعزيز المهارات المستقبلية لدى المرأة، والذي تتفرع منه 4 توجهات هي: «تطوير مهارات ريادة الأعمال لدى الفتيات وربات المنازل والعاملات الراغبات في ذلك، وتوفير التعليم المستمر واكتساب المهارات المستقبلية والتدريب المهني والتقني للمرأة، وتشجيع ودعم تطوير مؤهلات وبرامج أكاديمية للتجارة والتقنيات الرقمية تستهدف المرأة، وتطوير وتوفير برامج لمختلف المهارات الحياتية الداعمة للمرأة وتعزيز جودة حياتها».



