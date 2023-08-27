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محمد بن سعود: الإماراتية شريك في التنمية

محمد بن سعود: الإماراتية شريك في التنمية
28 أغسطس 2023 03:38

رأس الخيمة (وام)

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 أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن المرأة الإماراتية أثبتت خلال العقود الماضية دورها الفاعل في بناء المجتمع وتعزيز مكاسب التنمية المستدامة لدولة الإمارات. 
وقال سموه، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، إن المرأة الإماراتية باتت تشكل رأسمال بشرياً فاعلاً مساهماً في المجالات كافة، وأثبتت أنها كانت ولا تزال شريكاً مؤثراً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، ومصدر تميز بدعم من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وأكد سموه، أن تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع ركيزة أساسية أرساها الآباء المؤسسون، وتسير عليها القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن شعار هذا العام «نتشارك للغد» يجسد طموحات المرأة الإماراتية نحو تحقيق التطلعات المستقبلية والأهداف الاستراتيجية للدولة في النهوض والحفاظ على المكتسبات.
وقدم سمو ولي عهد رأس الخيمة، في ختام كلمته بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي ساهمت في ترسيخ مشاركة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية الوطنية، لتسطر قصص نجاح ملهمة في التميز والريادة حتى باتت مثالاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً.

محمد بن سعود
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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