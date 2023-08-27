عيسى بن زايد: إنجازات ودور رائد

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات في المجالات كافة منذ قيام دولة الاتحاد على أيدي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ثمرة دعم القيادة الرشيدة التي آلت على نفسها تقديم كل دعم ممكن لتواصل ابنة الإمارات دورها الرائد على الصعيد الوطني، ولتتبوأ المكانة اللائقة بها على الأصعدة كافة، وهو النهج الذي يسير عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وهنأ سموه في كلمة له في (يوم المرأة الإماراتية) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بهذه المناسبة الوطنية التي تتجلى فيها أبهى صور الإنجازات الوطنية التي سطرتها المرأة الإماراتية جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل على امتداد ساحات العمل الوطني.

وثمن سموه جهود المرأة على الصعد كافة بدءاً بتربية الأبناء وغرس حب الوطن والقيادة في نفوسهم، مروراً بأدوارها في جميع القطاعات والتي أثبتت فيها جدارتها، وختاماً بمساهماتها التي لا تنتهي في مسيرة بناء الوطن الغالي.

وعبّر سموه عن ثقته بمواصلة ابنة الإمارات دورها المتميز على المستوى الوطني بعدما أثبتت نجاحها في المجالات كافة، وكانت عند حسن ظن القيادة الرشيدة التي وثقت بها، فكانت جديرة بثقتها.