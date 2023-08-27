خالد بن زايد: دورها ريادي في خدمة الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن يوم المرأة الإماراتية هدفه الأساسي تكريمها على جهودها ونجاحها في العلم والعمل والعطاء ووصولها إلى أعلى المراتب العلمية والعملية. وقال سموه، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف اليوم: «هو يوم خاص ومناسبة عظيمة للاحتفاء بكل امرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو تجسيد لطموح المرأة الإماراتية الذي لا حدود له بإشراقة وتفاؤل لمستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً وتقدماً، في ظل رعاية القيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً كبيراً لدعم وتمكين المرأة للقيام بدورها الريادي في خدمة المجتمع وهيأت لها كل مقومات النجاح، ووفرت البيئة الداعمة وبرامج التمكين لتكون حافزاً لها لإطلاق طاقاتها الخلاقة والمبدعة، ولتتبوأ أعلى المناصب القيادية في الدولة». وأضاف سموه: «نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير ونثمّن جهود سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للارتقاء بمسيرة المرأة الإماراتية، كما نقدم لكل امرأة إماراتية الشكر والامتنان للجهود الكبيرة التي تبذلها، إيماناً بأهمية مساهماتهن ودورهن في جهود التنمية ورفاهية البلاد، وتكريماً وتقديراً لما قدمنه لدعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة».