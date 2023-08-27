محمد بن خليفة: سند دائم لشقيقها الرجل

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» جهودها المخلصة دعما للمرأة الإماراتية وتمكينها وتعزيز مكانتها في المجتمع لتكون سنداً دائما لشقيقها الرجل في مسيرة بناء الوطن، ودفع عجلة التنمية وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي تتبناه الدولة منذ قيامها على أيدي القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه المؤسسين «رحمهم الله».

ونوه سموه في كلمة له بمناسبة (يوم المرأة الإماراتية 2023) الذي تحتفي به الدولة تحت عنوان «نتشارك للغد» ويصادف 28 أغسطس من كل عام بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الداعمة للمرأة الإماراتية منذ قيام دولة الاتحاد بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والذي لم يأل جهدا في سبيل تهيئتها لمشاركة أخيها الرجل في المجالات كافة في ضوء الطاقات الهائلة التي تمتلكها للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة لوطننا الغالي.