لطيفة بنت محمد: أيقونة إبداع

دبي (الاتحاد)

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أن المرأة الإماراتية أيقونة إبداع ملهمة رسخت نموذجاً استثنائياً في العطاء والإنجاز، وحققت مكانة رائدة في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها، بفضل دعم القيادة الرشيدة وإيمانها بقدراتها ومواهبها وبأهمية دورها في الارتقاء بالوطن، وقالت: «المرأة الإماراتية نبع إلهام لا ينضب، فهي الأم والابنة والصديقة وصانعة الأجيال والشريكة في مسيرة التميز وبناء الأسرة والمجتمع، سخَّرت طاقاتها وإمكاناتها في خدمة وطنها، وحوَّلت طموحاتها لإنجازات ومكتسبات عظيمة، وحققت نجاحات أبهرت العالم، وأثبتت حضورها وجدارتها محلياً وعالمياً، فأصبحت شريكاً في مسيرة التنمية المستدامة».

وأشارت سموها إلى أن دولة الإمارات أرست نهجاً متفرداً واستثنائياً في تمكين المرأة، لافتةً إلى الدعم اللامحدود الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للمرأة، ما ساهم في إطلاق العنان لقدراتها، وتعزيز دورها في مختلف المجالات.