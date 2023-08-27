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خولة السويدي: إسهامات رائدة

خولة السويدي: إسهامات رائدة
28 أغسطس 2023 03:38

أبوظبي (وام)

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خليفة بن طحنون: الإمارات تؤمن بأهمية دور المرأة

 أكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة، أن يوم المرأة الإماراتية هو مناسبة لتكريم وتقدير ابنة الإمارات التي قدمت إسهامات رائدة في مسيرة التنمية والبناء.
وأشارت سموها -في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية- إلى أن المرأة الإماراتية شغلت أدواراً ريادية ومتميزة في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، ونجحت في تحمل المسؤوليات بكل كفاءة وجدارة بفضل دعم القيادة الرشيدة، ورعاية واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، التي قدمت جميع أشكال الدعم والمساندة للمرأة لتحقق آمالها وطموحاتها وتعزز من قدارتها على المساهمة بصناعة مستقبل مشرق للإمارات.
ولفتت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي إلى أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد» يجسد المكانة المتميزة للمرأة في الإمارات، والتي تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، ويؤكد حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على المرأة الإماراتية في رسم ملامح المستقبل، والمساهمة بمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، معربة عن فخرها بالمرأة الإماراتية التي سجلت بصمات مميزة في التاريخ النهضوي لدولة الإمارات، وسطرت بنجاحاتها وجهودها وعطائها قصص نجاح ملهمة في جميع مواقع العمل.

خولة السويدي
يوم المرأة الإماراتية
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