اليازية بنت نهيان: تمكين وتكريم

أبوظبي (وام)



أكدت الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، السفيرة فوق العادة للثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة للاحتفاء بمسيرتها التي تفاعلت وتميزت بإبداع في مختلف المجالات. وقالت الشيخة اليازية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف يوم 28 أغسطس من كل عام، إن ما سجلته المرأة الإماراتية من نجاحات في مسيرة الدولة، وبروز أسماء قيادات نسائية كبيرة في المجالات الإبداعية والثقافية عربياً وعالمياً، إنما يأتي بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، ورعاية ودور «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين وتكريم المرأة من خلال مساندتها ومؤازرتها بكل الإمكانات المتاحة، وتوفير الأجواء المناسبة لنجاحها، وهو ما أسهم في جعل المرأة الإماراتية شريكاً في مسيرة التنمية الثقافية المستدامة. وأضافت أن المرأة الإماراتية وجدت حضورها في الثقافة بكل ما فيها من جماليات ووسائل لتقارب الأفكار في الداخل والخارج، فشاركت بشكل مشرّف في العديد من المحافل العربية والدولية وفتحت باب الحوار والتعاون الثقافي مع مختلف دول العالم.