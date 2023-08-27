الإثنين 28 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شما بنت محمد: التفوق والنجاح

شما بنت محمد: التفوق والنجاح
28 أغسطس 2023 03:38

العين (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: نحتفي ونحتفل بيوم المرأة الإماراتية.. شريكة المسيرة
خليفة بن طحنون: الإمارات تؤمن بأهمية دور المرأة

 قالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التعليمية والثقافية، إنه ومنذ أن وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القواعد الأولى للاتحاد وبناء دولة الإمارات العربية المتحدة والمرأة تشغل مساحة كبيرة في رؤيته للمستقبل لقناعته أن التطور والتنمية لا يمكن صناعتهما دون دور حقيقي ومساهمة فعلية للمرأة فيهما. وأضافت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: منذ أن بدأت «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تنفيذ رؤية الوالد المؤسس «طيب الله ثراه» بدأت الخطوات من تمكين المرأة الإماراتية ومنحها الفرصة لتكون عنصرا مشاركا كتفا بكتف مع الرجل في بناء الوطن. وأوضحت أن البداية كانت من عند بناء الوعي من خلال عملية تعليمية نجحت على مدار السنوات في تنمية وعي المرأة وإدراكها بكل أدوارها في التنمية الشاملة للدولة والمجتمع، وهنا كان لوعي المرأة الإماراتية خصوصيته التي مكنتها من التفوق والنجاح في كافة المجالات والقطاعات التي كانت جزءا من استراتيجيتها ولكنها لم تتخل يوما عن الموروث القيمي والأخلاقي للمجتمع الإماراتي فكانت نموذجا فريدا في التطور الفعال.

شما بنت محمد
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
الصين تعفي المسافرين الوافدين من اختبار كورونا
اليوم 11:51
«المعاشات»
الإمارات
"المعاشات" تطلق حملة تحديث بيانات أصحاب الأعمال
اليوم 11:34
لامال «صاروخ برشلوني» في سماء «كتالونيا»!
الرياضي
لامال «صاروخ برشلوني» في سماء «كتالونيا»!
اليوم 11:33
«ختامها عرب» في «مونديال القوى»
الرياضي
«ختامها عرب» في «مونديال القوى»
اليوم 11:31
سارة المزروعي، أول كابتن قطار إماراتية
الإمارات
أول كابتن قطار إماراتية.. نموذج مُلهم
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©