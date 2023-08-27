شما بنت محمد: التفوق والنجاح

العين (وام)

قالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التعليمية والثقافية، إنه ومنذ أن وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القواعد الأولى للاتحاد وبناء دولة الإمارات العربية المتحدة والمرأة تشغل مساحة كبيرة في رؤيته للمستقبل لقناعته أن التطور والتنمية لا يمكن صناعتهما دون دور حقيقي ومساهمة فعلية للمرأة فيهما. وأضافت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: منذ أن بدأت «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تنفيذ رؤية الوالد المؤسس «طيب الله ثراه» بدأت الخطوات من تمكين المرأة الإماراتية ومنحها الفرصة لتكون عنصرا مشاركا كتفا بكتف مع الرجل في بناء الوطن. وأوضحت أن البداية كانت من عند بناء الوعي من خلال عملية تعليمية نجحت على مدار السنوات في تنمية وعي المرأة وإدراكها بكل أدوارها في التنمية الشاملة للدولة والمجتمع، وهنا كان لوعي المرأة الإماراتية خصوصيته التي مكنتها من التفوق والنجاح في كافة المجالات والقطاعات التي كانت جزءا من استراتيجيتها ولكنها لم تتخل يوما عن الموروث القيمي والأخلاقي للمجتمع الإماراتي فكانت نموذجا فريدا في التطور الفعال.