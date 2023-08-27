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سلطان بن طحنون: إنجازات بارزة في بناء الوطن

سلطان بن طحنون: إنجازات بارزة في بناء الوطن
28 أغسطس 2023 03:38

أبوظبي (وام)

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 أشاد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، بدور المرأة الإماراتية، وقال: «نحتفي اليوم بالمرأة الإماراتية، حيث نثمن فيه إنجازاتها اللامحدودة ومساهماتها القيمة في بناء الوطن». وتوجّه معاليه بالشكر والتقدير والعرفان إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتخصيص يوم 28 من شهر أغسطس من كل عام للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية والذي يحمل هذا العام شعار «نتشارك الغد». وأشار معاليه إلى جهود المرأة الإماراتية في الخطوط الأمامية، ودورها البارز في الحرص على أمن وسلامة وصحة المجتمع، والذي تجلى في كافة التحديات التي واجهناها سابقاً. وتوجه معاليه بالشكر الجزيل لجهود المرأة الإماراتية في الخطوط الأمامية، مؤكداً، من خلال شعار هذا العام «نتشارك الغد»، الالتزام بدعم جهودهن ومسؤولياتهن العظيمة، ونتشارك معهن للوصول إلى مستقبل مشرق ومزدهر للوطن الحبيب؛ دولة الإمارات العربية المتحدة.

سلطان بن طحنون
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