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صقر غباش: نموذج استثنائي

صقر غباش: نموذج استثنائي
28 أغسطس 2023 03:38

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن تجربة تمكين وريادة المرأة الإماراتية متميزة على مستوى العالم، وأن المرأة الإماراتية استطاعت تحقيق التفوق في كافة المجالات في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وإيمانها بقدراتها وأهمية تمكينها وتعزيز دورها الفاعل في المجتمع.
وقال: «إن دولة الإمارات برؤية قيادتها الملهمة قدمت للعالم نموذجاً استثنائياً في تمكين المرأة في مختلف المجالات، لا سيما العمل البرلماني الذي حققت خلاله إنجازاً تاريخياً يضاف إلى سجل الدولة الحافل».
 وأضاف:«نستذكر مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ورؤيته الملهمة لدور المرأة في بناء الوطن، وإيمانه بقدرتها على أن تكون شريكاً فاعلاً في كل مسارات التنمية، كما نستذكر الدعم الكبير لجهود تمكين المرأة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات».

المرأة الإماراتية
صقر غباش
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