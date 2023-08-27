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ابن طوق: تجربة رائدة

ابن طوق: تجربة رائدة
28 أغسطس 2023 03:38

أبوظبي (وام)

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خليفة بن طحنون: الإمارات تؤمن بأهمية دور المرأة

قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات تمتلك تجربة رائدة في تمكين المرأة في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والنابع من إيمان حقيقي بأهمية دورها كشريك رئيسي في تطوير المجتمع وركيزة من ركائز النمو الشامل والمستدام.
وأضاف بن طوق «يأتي احتفالنا بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وهي المبادرة النوعية التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أم الإمارات)، ليحمل هذا العام شعار (نتشارك للغد) ليترجم الإنجازات التي قدمتها المرأة الإماراتية خلال الخمسين عاماً الماضية والتي تؤكد أن دورها لا غنى عنه لمواصلة تعزيز ريادة وتقدم الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً خلال الخمسين عاماً المقبلة».

عبدالله بن طوق
يوم المرأة الإماراتية
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