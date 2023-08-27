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العويس: مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات

العويس: مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات
28 أغسطس 2023 03:38

دبي (الاتحاد)

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قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «إن المرأة الإماراتية شريك استراتيجي في بناء وترسيخ الاستدامة، وتمتلك أدوارها التنموية المختلفة لإحداث الفارق الحقيقي في ازدهار المجتمع وإنجاز المشاريع التحولية، ورسم ملامح مستقبل دولة الإمارات من خلال نهج تشاركي مبتكر، يقدم نموذجاً ملهماً يُحتذى به في الحاضر والمستقبل». وأضاف معاليه أن توجيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، بشعار «نتشارك للغد» ليوم المرأة الإماراتية، يعزز النهج الذي يتبناه الوطن منذ عهد مؤسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ارتقاء مكانة المرأة الإماراتية من التمكين إلى المشاركة في صنع القرار وصياغة محاور التنمية المستدامة، وهذا ما أثبتته بنت الإمارات كشريكة في بناء دولة تزدهر وتتقدم نحو المستقبل الواعد. وأكد معالي العويس أنه بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتمتع المرأة الإماراتية بمكانة فريدة في بناء المجتمع وتطوره،  حيث يمثل الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية احتفاء بمسيرة وطنية حافلة بإنجازاتها كشريكة فاعلة في منظومة العمل والابتكار واستشراف المستقبل.

عبدالرحمن العويس
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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