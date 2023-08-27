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ثاني الزيودي: نجاحات مضيئة

ثاني الزيودي: نجاحات مضيئة
28 أغسطس 2023 03:38

أبوظبي (وام)

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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن المرأة الإماراتية سطرت نجاحات مضيئة في سجل إنجازات الدولة بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والدعم اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، مشيراً إلى أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يعكس أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به النساء كشريك أساسي في قيادة مسيرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، بعد نجاح جهود تمكين المرأة الإماراتية بمختلف القطاعات الحيوية.
وقال معاليه: «وضعت حكومة دولة الإمارات تمكين المرأة في قلب اهتماماتها وخططها للمستقبل، وتعمل باستمرار من أجل تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير الفرص التعليمية والتدريب في القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما تم إطلاق مجموعة من المبادرات التي شجعت الإماراتيات على تأسيس وإدارة مشاريعهن الخاصة، واليوم نرى كوكبة من قائدات ورائدات الأعمال المواطنات، كما أثبتت المرأة الإماراتية كفاءة في المناصب القيادية والإدارية».

 

ثاني الزيودي
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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