سالم القاسمي: أثبتت جدارتها وحضورها

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «الثامن والعشرون من أغسطس من كل عام مناسبة عزيزة على قلوب الجميع في دولة الإمارات، ففيه نحتفي بيوم المرأة الإماراتية التي استحقت التقدير. وهذا الاهتمام نابع من دورها العميق والملموس في تنمية المجتمع والمشاركة في بناء الأجيال على العلم والمعرفة ومقدرات الابتكار، إلى جانب ما حققته من جدارة في ميادين العمل ضمن مختلف القطاعات، وأدت دورها على أكمل وجه في العديد من المناصب القيادية التي تولتها فباتت نموذجاً للمرأة العربية، لهذا فإن تخصيص هذا اليوم للاحتفاء بها يعدّ استحقاقاً أصيلاً لما حققته من مكاسب على امتداد تاريخ الدولة». وأضاف معاليه:«نملك في دولة الإمارات ثروة لا تقدّر بثمن وهي الشباب، وقد ساهمت المرأة في تحقيق الكثير من المنجزات في مضمار العمل الشبابي باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذا الحِراك التنموي، ولو نظرنا إلى شعار هذا العام المخصص لهذه المناسبة (لنتشارك الغد) نلمس التطلعات والرؤى الكبيرة التي تضعها قيادتنا في العناصر الشبابية من الجنسين الذين نراهن على قدراتهم وخبراتهم في قيادة مستقبل الدولة نحو آفاق جديدة من التطور والازدهار».