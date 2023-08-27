عبد الرحمن العور: شريك فاعل

دبي (وام)

أشاد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، بدور المرأة الإماراتية كمساهم بارز في مسيرة البناء والتنمية الشاملة في الدولة، وشريك فاعل في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وقال معاليه في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «إن المرأة الإماراتية استطاعت أن تترك بصمة واضحة وأثراً إيجابياً ملحوظاً من خلال مساهماتها الرائدة في القطاعات كافة، حيث تقلدت أرفع المناصب القيادية، وحققت نجاحات وقفزات استثنائية في عملها. كما استطاعت أن تحدث فارقاً في مجالات عدة بفضل إصرارها وعزيمتها، وبفضل ما تحظى به من دعم أسري ومجتمعي ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة في الدولة التي تحرص على توفير كافة مقومات وممكنات الإبداع والتميز لها». وأضاف معاليه أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كان لها الدور الأبرز في زيادة مشاركة المرأة وتعزيز مساهمتها في المجتمع وقطاع الأعمال، ما يعكس حرص سموها في تطوير وازدهار مجتمع الإمارات، ونموه، وريادته، عبر الاهتمام بالأجيال الجديدة ومنحها الرعاية والاهتمام الأسري. واختتم: «نعتز بابنة الإمارات التي لها دور محوري في تعزيز تنافسية سوق العمل ليكون أكثر جذباً وتمكيناً للكفاءات المواطنة».