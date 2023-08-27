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محمد الحسيني: صياغة المستقبل

محمد الحسيني: صياغة المستقبل
28 أغسطس 2023 03:38

أبوظبي (وام)

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قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «يكتسب مفهوم تمكين المرأة ومشاركتها في المجتمع معاني جديدة بالنظر لمختلف التطورات العالمية التي نشهدها، فهي تتقاسم المسؤولية مع الرجل في تحديد متطلبات واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة وصياغة ملامح المستقبل، وهو ما عملت عليه دولة الإمارات بشكل مستمر منذ تأسيسها، ما ساهم في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي، خصوصاً بمجال العمل المالي الحكومي». 
وأضاف الحسيني بمناسبة يوم المرأة الإماراتية تحت شعار «نتشارك للغد»: «المرأة الإماراتية حاضرة بقوة في هذا القطاع الحيوي، تشارك بصنع مستقبل واعدٍ، يراعي مبادئ الاستدامة المالية، ويتميز بتبني سياسات التكيف المبتكرة لتحقيق النمو الشامل، واستطاعت من خلال إيمان القيادة الرشيدة بقدراتها وإمكانيتها والدعم اللامحدود في أن تساهم في بناء الوطن ورفاه المجتمع، لتصبح مثالاً يحتذى به في العمل والعطاء».

محمد الحسيني
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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