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ميثاء الشامسي: طموح ومثابرة

ميثاء الشامسي
28 أغسطس 2023 03:38

أبوظبي (وام)

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 قالت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة دولة، إن يوم المرأة الإماراتية من كل عام يعد تذكيراً بدور قيادة الدولة الرشيدة ودور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها والارتقاء بمكانتها.
وأكدت معاليها نجاح المرأة الإماراتية بفضل دعم القيادة الرشيدة وبفضل عزيمتها على تطوير وتنمية قدراتها ومهاراتها والمشاركة في كافة مجالات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية برعت وتفوقت وأثبتت كفاءتها وتميزها في كافة مواقع العمل لأنها آمنت بأنه لا يوجد مستحيل أمام الإرادة والطموح الممزوج بالعمل والمثابرة.
وذكرت معاليها أن المرأة الإماراتية شاركت في تحقيق أهداف واستراتيجيات التنمية وحازت إسهاماتها على التقدير والإشادة، وتستعد المرأة في عام الاستدامة لطرح مبادرات رائدة وخطط عمل طموحة وابتكارات بناءة سعياً منها لتحقيق أهداف استراتيجيات الاستدامة والعمل على تعزيز ثقافة الاستدامة في الأسرة والمجتمع ومكان العمل والإنتاج والاستفادة من الموارد وإدارتها بما يضمن الاستدامة والحفاظ على البيئة.

ميثاء الشامسي
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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