الإثنين 28 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

زكي نسيبة: ريادة عالمية

زكي نسيبة: ريادة عالمية
28 أغسطس 2023 03:38

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: نحتفي ونحتفل بيوم المرأة الإماراتية.. شريكة المسيرة
خليفة بن طحنون: الإمارات تؤمن بأهمية دور المرأة

أكّد معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن المرأة الإماراتية باتت تُشكّل مُنافساً مُتميّزاً على الصعيد العالمي في كل المجالات، وعلى وجه الخصوص مجالات المعرفة والعلوم والبحث العلمي.
وقال معاليه: نحتفل هذا العام بالمرأة الإماراتية تحت شعار «نتشارك للغد» الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، مواكبة لعام الاستدامة «اليوم للغد» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وأكد معاليه، المكانة المتميزة التي تتمتع بها المرأة الإماراتية من الاهتمام والدعم الذي تحظى به من قيادتنا الرشيدة وذلك من أجل تعزيز دورها في المجتمع المحلي والدولي، فسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ظلت دوماً الداعم للمرأة الإماراتية لتأخذ مكانها إلى جانب الرجل في عملية التنمية والنهضة.
وقال معالي زكي نسيبة: «إن المرأة الإماراتية تتمتع بالطموح، وما حققته من إنجازات لم يكن غريباً عليها، بل هو جزء من هويتها وشخصيتها الإماراتية التي تأسست على القيم الأصيلة والخير والعطاء والاجتهاد والتضحية».

المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
زكي نسيبة
آخر الأخبار
«المعاشات»
الإمارات
"المعاشات" تطلق حملة تحديث بيانات أصحاب الأعمال
اليوم 11:34
لامال «صاروخ برشلوني» في سماء «كتالونيا»!
الرياضي
لامال «صاروخ برشلوني» في سماء «كتالونيا»!
اليوم 11:33
«ختامها عرب» في «مونديال القوى»
الرياضي
«ختامها عرب» في «مونديال القوى»
اليوم 11:31
سارة المزروعي، أول كابتن قطار إماراتية
الإمارات
أول كابتن قطار إماراتية.. نموذج مُلهم
اليوم 11:28
سبائك من الذهب
الاقتصادي
الذهب يربح دولارين في المعاملات الفورية
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©