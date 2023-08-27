المرأة الإماراتية.. إسهامات كبيرة في العمل البيئي

أبوظبي (وام)

لعبت المرأة الإماراتية على مدى العقود الماضية أدواراً كبيرة بمجالات شتى، وتميزت بدورها في التغلب على مواجهة التحديات التي تعنى بالحفاظ على الموارد البيئية واستدامتها، والتي تعمل الدولة على تحقيقها في إطار تشريعي وتنظيمي.

ومن خلال ممارستها اليومية داخل الأسرة وخارجها، تقوم المرأة الإماراتية بدور مهم ومحوري يبدأ بتقديم التوعية والتثقيف البيئي لأفراد أسرتها ومجتمعها، ومن بين هذه الممارسات إعادة تدوير النفايات واقتناء منتجات صديقة للبيئة، وغير ذلك من قرارات بيئية سليمة.

وتنظم هيئة البيئة في أبوظبي حملات توعية خاصة بالبيئة، تهدف من خلالها إلى زيادة وعي المرأة بالقضايا البيئية للمحافظة عليها وحمايتها، باعتبار المرأة شريكاً استراتيجياً فاعلاً في منظومة البناء والتطور والتنمية المستدامة في المجتمع.

وقالت الدكتورة موزة الرضة المنصوري، مدير إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية بالهيئة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، «للمرأة دور كبير في المشاركة بالحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة، ولدينا العديد من الشخصيات النسائية البارزة التي كان لها تأثير ملحوظ على البيئة داخل مجتمعاتهن وخارجها». وأضافت المنصوري: كإماراتية أشعر بالفخر لما حققته المرأة الإماراتية التي نجحت في أن تكون شريكاً فاعلاً في قيادة مسيرة التنمية المستدامة، واستطاعت بفضل الدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة التي حرصت على تمكين المرأة ووفرت لها الدعم والموارد اللازمة لتعزيز دورها، المساهمة في بناء الوطن وحماية إرثه الطبيعي وتحقيق رؤيته وطموحاته، وساعدها ما تملكه من مؤهلات تعليمية وقدرات استثنائية في تحقيق الإنجازات في العديد من المجالات والتي من أهمها حماية البيئة؛ إذ نجحت في تأدية دورها بكل جدارة ومهنية في هذا المجال، جنباً إلى جنب مع الرجل.

وقالت: بهذه المناسبة، نعبر عن امتناننا لقيادتنا الرشيدة التي مكنتنا من أن نكون سباقين في مجال العمل البيئي، وتقديم نموذج تنموي متوازن يراعي الطبيعة والتنمية الخضراء والتقدم العلمي الصديق للبيئة، مؤكدة أن «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تعد مصدر إلهام ومنبع الدعم لكل امرأة.

انجازات

وعن أهم الإنجازات التي قدمتها خلال عملها في الهيئة، قالت المنصوري: قمت بعمل رسم خرائط الموائل الطبيعية البرية والبحرية واستخدامات الأراضي والغطاء الأرضي لإمارة أبوظبي، حيث غطى المشروع، الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، من حيث الحجم ومستوى التفاصيل، إمارة أبوظبي بشكل كامل، وساهم استخدام التقنيات في معالجة الصور الفضائية والمسوحات الميدانية في الحصول على دقة البيانات التي تصل إلى 90% في الموائل البرية و75% في الموائل البحرية، إذ ستسهم هذه البيانات في اتخاذ قرارات بيئية أكثر دقة.

وأشارت في هذا الصدد إلى إطلاق تطبيق إلكتروني جديد للهواتف الذكية وموقع إلكتروني يحمل اسم «طبيعة أبوظبي» في معرض جيتكس 2022، لتوعية الجمهور بالمزيد عن الحياة البرية والبحرية وتسجيل مشاهداتهم لهذه الأنواع، لتعزيز معرفتهم بأكثر من 4000 نوع من الحيوانات والنباتات التي تحتضنها إمارة أبوظبي، حيث يعتمد التطبيق على علم المواطنة.

كما ساهمت المنصوري في تطوير منصة ذكية تستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم قواعد البيانات البيئية في الإمارة، وتطوير منصة خاصة بالألواح الرقمية الذكية للمدراء التنفيذيين بالهيئة، لسرعة الوصول إلى قواعد البيانات بشكل مباشر، إضافة إلى إنشاء البوابة المكانية للبيانات البيئية لنشر المعلومات البيئية للمجتمع والعالم وتعزيز الشفافية للمجتمع والمساهمة، فضلاً عن قيامها بتمثيل الهيئة في المحافل والمؤتمرات الخارجية والداخلية، وحصد العديد من الجوائز.

من جهتها، أكدت سارة أحمد المزروعي، رئيس قسم - التخطيط والدمج البيئي التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة، لـ «وام»، أن المرأة الإماراتية كانت دائماً في طليعة التغيير الإيجابي في المجال البيئي، وقالت: منذ سنوات عديدة والمرأة الإماراتية متواجدة في العمل الميداني لمراقبة التنوع البيولوجي، (الطيور، والأسماك، والحشرات) في بيئاتها الطبيعية، وهي تعمل في المجالات الفنية التي تشمل جمع وتحليل بيانات الهواء والمياه والتربة بهدف حماية صحة المجتمع، وتقوم أيضاً بالأنشطة البيئية التوعوية والمجتمعية، بالتعاون مع المدارس والجامعات.

وأضافت: كما تلعب المرأة الإماراتية دوراً استراتيجياً، وتدخل في تصميم السياسات البيئية التي تعكس الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، حتى ارتقت لتتولى الأدوار القيادية في الدولة في العمل البيئي والمناخي، وفي كل حدث ومؤتمر عالمي تتواجد المرأة الإماراتية لتقود المفاوضات وتشارك في النقاشات، وهدفها دائماً في جميع تلك المحافل ليس فقط تحقيق الاستدامة البيئية لدولتنا الحبيبة، ولكن لكل من يعيش على كوكب الأرض.