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الإمارات

«تريندز» يثمن دور باحثاته في نشر المعرفة واستشراف المستقبل

خلال الاحتفال (من المصدر)
28 أغسطس 2023 03:42

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفى «تريندز للبحوث والاستشارات» بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، تقديراً لجهودها ومساهماتها الفاعلة في نشر المعرفة واستشراف المستقبل، بل والمشاركة في صنعه.
وكرم «تريندز» بهذه المناسبة، تحت شعار «واقع ملهم – مستقبل مستدام»، موظفاته، مثمناً دورهن في البحث العلمي الهادف لبناء جيل متمكن بالمعرفة.
وقال الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن المرأة تحظى بدعم وتقدير خاصين لدورها ومساهماتها إلى جانب شقيقها الرجل في عملية البناء والنهضة، مؤكداً أن «تريندز» أخذ على عاتقه العمل على تمكين المرأة الإماراتية، خاصة الشابات في مجال المعرفة والبحث العلمي، تحقيقاً لدوره المجتمعي الكامل، ورسالته في إيجاد جيل قادر متمكن، يؤمن بالمعرفة كطريق لاستشراف المستقبل.
وقال إن «تريندز»، وفي إطار سعية إلى إيجاد جيل من الباحثات الشباب، عمل منذ اليوم الأول لتأسيسه على تأهيلهن في مجال البحث العلمي، موضحاً أن المركز يفخر اليوم بأن عدداً من قياداته البحثية والإعلامية من الشابات الإماراتيات قد أثبتن جدارة وتفوقاً. وقد نظمت إدارة التواصل المؤسسي في «تريندز» يوماً خاصاً بهذه المناسبة شمل العديد من الفعاليات الثقافية، وكذلك الفنية، من رسم وغيره، في إطار تكريم المرأة الإماراتية.
وقالت وردة المنهالي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، إن مركز تريندز وفر الفرصة للمرأة بشكل عام والشابات بشكل خاص للعمل البحثي، ويعمل على تدريبهن وتمكينهم في مجالات عدة.
وقالت سمية الحضرمي، نائب رئيس قطاع تريندز غلوبال: إن «تريندز» عبر جهوده البحثية تمكن من إيجاد باحثات متميزات يشكلن مصدر فخر واعتزاز.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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